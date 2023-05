Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - TV-Gerät entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Doemern;

Tatzeit: zwischen 10.05.2023, 10.00 Uhr, und 15.05.2023, 18.15 Uhr;

Einen Fernseher haben Unbekannte in Vreden aus einem Wohnhaus gestohlen. Wie die Täter in das Gebäude in der Bauerschaft Doemern gelangt sind, ist noch nicht bekannt. Bei der Beute handelt es sich um ein 65-Zoll-Gerät der Marke Sony. Ob die Diebe darüber hinaus etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montagabend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell