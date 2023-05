Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Bargeld geflüchtet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Grabenstraße;

Tatzeit: 16.05.2023, 00.15 Uhr;

Aus der Kasse einer Spielhalle in Stadtlohn hat ein Unbekannter Geld gestohlen. Dazu kam es am Dienstag gegen 00.15 Uhr in den Räumlichkeiten an der Grabenstraße. Als eine Mitarbeiterin das Geschehen bemerkte und den Mann ansprach, flüchtete dieser. Der Tatverdächtige war von untersetzter Figur, trug einen Vollbart und war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem weißen T-Shirt. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell