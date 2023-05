Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Grabkreuz aus Bronze entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Roggenkamp;

Entdeckungszeit: 14.05.2023, 14.00 Uhr;

Ein Bronzekreuz gestohlen haben Unbekannte auf dem Friedhof in Ahaus-Wessum. Der Geschädigte stellte die Tat am Sonntag fest. Bei der Diebesbeute handelt es sich um ein circa einen Meter hohes Grabkreuz. Die Täter haben es vermutlich mit einem Trennschleifer vom Sockel gelöst. Der Tatort liegt an der Straße Roggenkamp. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell