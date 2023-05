Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Kupferrohre gestohlen

Heek (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Friedhofstraße;

Tatzeit: zwischen 10.05.2023, 18.00 Uhr, und 12.05.2023, 10.00 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Heek-Nienborg: Sie entwendeten zwei Fallrohre aus Kupfer, die an einer Garage befestigt waren. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen auf einem Grundstück an der Friedhofstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell