POL-BOR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege; Feststellzeit: 14.05.2023, ca. 21.55 Uhr; Am Sonntagabend meldeten Zeugen mehrere brennende Papiercontainer auf der Laubstiege in Höhe des Hallenbades. Die Feuerwehr löschte die beiden Container. Polizeibeamte überprüften in der Nähe eine verdächtige Person. Diese wurde nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Am 14.05.23 ...

mehr