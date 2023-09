Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (11.09.) meldeten sich drei Geschädigte bei der Polizei, nachdem sie jeweils einen Diebstahl aus ihren Handwerkerfahrzeugen festgestellt hatten.

Zwischen Donnerstag (07.09.) 17:00 Uhr und Montag (11.09.) 07:00 Uhr stand ein Transporter der Marke Renault am rechten Fahrbahnrand der Straße Weidenbuscher Weg im Stadtteil Katterbach geparkt. Unbekannte Täter beschädigten in diesem Zeitraum die Schiebetür des Fahrzeuges und verschafften sich so Zugang zur Ladefläche. Laut Aussagen des Geschädigten wurden nahezu alle Arbeitsgeräte und Maschinen aus dem Innenraum des Vans entwendet. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Am Nachmittag wurde die Polizei zu einem weiteren Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug gerufen. Zwischen 07:00 Uhr und 14:40 Uhr brachen unbekannte Täter die Seitentür eines Ford auf, welcher zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand der Straße In der Auen im Stadtteil Lustheide geparkt stand. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Malerwerkzeug des Herstellers Flex mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich.

In der Parkstraße im Stadtteil Frankenforst wurde zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr ebenfalls ein Transporter der Marke Ford aufgebrochen. Die Polizei konnte hierbei ähnliche Beschädigungen am Fahrzeug feststellen. Diverse Werkzeuge und Maschinen mit einem geschätzten Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich wurden aus dem Laderaum entwendet.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweis etwas Verdächtiges im Umfeld der drei Tatorte gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell