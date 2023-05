LPI-G: Mülltonnen auf die Straße geworfen

Gera (ots) - Am 16.05.2023, um 16:05 Uhr, in einem Supermarkt in der Theaterstraße in Gera, entnahm der unbekannte Täter diverse Waren aus dem Regal und packte sie in seinen Rucksack. Durch eine Mitarbeiterin wurde er angesprochen und gebeten seinen Rucksack zu öffnen. Dies verweigerte der Täter und wollte flüchten. Eine Mitarbeiterin versuchte dies durch Festhalten zu verhindern. Daraufhin griff der Täter sie an ...

