Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet

Gera (ots)

Am 16.05.2023, gegen 22:10 Uhr, wollte eine Besatzung des Inspektionsdienstes Gera in der Vogtlandstraße einen Pkw kontrollieren. Der Fahrzeugführer versuchte sich der Kontrolle jedoch zu entziehen. Dabei flüchtete er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt Geras. In der Eisenbahnstraße konnte er schließlich gestoppt werden. Ein Drogenvortest reagiert positiv auf Cannabis. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell