LPI-G: Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Heute (16.05.2023) gegen 03:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da in der Schleizer Straße drei Wohnhäuser brannten. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer inzwischen gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

