POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des HolidayInn - schwarzen Mercedes GLA angefahren (22./23.09.2023)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag ist es auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße "Am Schloßgarten" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den dort abgestellten schwarzen Mercedes GLA an der vorderen rechten Stoßstange. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

