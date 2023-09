Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Rüthen (ots)

Am Freitag gegen 14:15 Uhr fuhr eine 69-jährige Frau aus Rüthen mit ihrem BMW vom Parkplatz einer Apotheke auf die Mittlere Straße in Richtung Windpothstraße. Beim Einfahren auf die Straße unterschätzte die Frau unter dem Einfluss von akuten Kreislaufproblemen die Maße eines Mercedes Sprinter mit Anhänger, der geparkt vor der Apotheke stand. Bein Vorbeifahren prallte sie mit der Fahrzeugfront gegen die hintere Ecke des Hängers, schlug mit dem Kopf gegen die Frontscheibe und verletzte sich. Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

