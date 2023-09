Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Pkw liegt auf dem Dach - Unfallfahrer flüchtig

Soest (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 02.30 Uhr, wurde die Polizei Soest zu einem Verkehrsunfall an der Straße Lanner gerufen. Hier war es offensichtlich zu einem Alleinunfall eines bislang unbekannten Fahrzeugführers gekommen. Vor Ort konnte ein erheblich beschädigter und nicht mehr fahrbereiter Opel Astra auf dem Pkw-Dach liegend vorgefunden werden. Der Pkw lag verlassen mittig der Fahrbahn. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Unfallfahrer die Straße Lanner in Fahrtrichtung Ruploh befahren. Aus bislang nicht bekannten Gründen war er am Ende einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Leitpfosten und einem Ortsschild kollidiert. Letztlich hatte sich der Pkw überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Der unbekannte Fahrer war von der Unfallörtlichkeit geflüchtet und hatte vermutlich zur Verschleierung beide Kennzeichen an dem Unfallauto abgeschraubt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zur Beweissicherung wurde der Pkw sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat Soest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest, Tel. 02921 - 9100 0, entgegen. (hn)

