Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Möhnesee (ots)

Am Freitagnachmittag (08.09.) ereignete sich im Einmündungsbereich Griesenbrink / Kupferweg in Körbecke ein Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Frau aus Bad Sassendorf verletzt wurde. Die Autofahrerin war mit ihrem Pkw Audi auf dem Kupferweg unterwegs und wollte in den Griesenbrink einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 55-jähriger Mann aus Körbecke mit seinem Ackerschlepper den Griesenbrink Richtung Schützenstraße. An der Einmündung missachtete der Fahrer des Traktors die Vorfahrt der Bad Sassendorferin und es kam zur Kollision. Die 44-Jährige Frau zog sich Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. (sn)

