Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Pizzeria

Soest (ots)

Am vergangenen Freitag (08.09.) wurde in eine Pizzeria am Grandweg eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 10:30 Uhr über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zum Gastraum und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Entwendet wurde Bargeld aus dem Kassenbereich. Gegen 05:15 Uhr sind von einer Zeugin aus der Nachbarschaft verdächtige Geräusche wahrgenommen worden, die möglicherweise durch die Handlung des/der Täter verursacht wurden. Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell