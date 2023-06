Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Innenstadt: Poser-Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, fiel einer Streife der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim ein sogenannter Poser auf. Der Audi befuhr in den G-Quadraten und sorgte mit dem lauten Sound der Abgasanlage für Aufsehen.

Bei einer durchgeführten Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die maximal zulässige Lautstärke des Standgeräusches von 73 Dezibel um 19 Dezibel deutlich überschritten war. Hierauf wurde der Audi sichergestellt und auf das Polizeiareal gebracht. Bei der weiteren Nachschau am Fahrzeug auf der Hebebühne, ergaben sich Hinweise, dass an der Abgasanlage unfachmännisch manipuliert wurde, so dass die Abgase ungefiltert entweichen konnten, was mitunter für das Erlöschen der Betriebserlaubnis ursächlich war.

Ebenso hatte der Fahrzeugführer versäumt, den Audi zur fälligen Hauptuntersuchung vorzuführen. Abschließend passte es ins Bild der Fahrzeugkontrolle, dass die Reifen der Hinterachse verschlissen waren und nicht mehr den Vorschriften entsprachen.

Das Fahrzeug wurde stillgelegt.

Der Fahrzeugbesitzer muss mit einem Bußgeld der Stadt Mannheim rechnen.

