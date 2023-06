Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengeschäft - Zeugen gesucht!

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang noch unbekannte Täterschaft suchte in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, gegen 18:45 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 07:15 Uhr ein Firmengelände in der Industriestraße auf. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem diese mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam ein Fenster aufhebelten und so in das Innere des Warengeschäfts gelangten. Innerhalb des Geschäfts durchwühlten die Unbekannten mehrere Schubladen und Schränke. Die Täterschaft nahm einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe sowie eine unbestimmte Anzahl an elektronischen Haushaltsgeräten an sich. Im Anschluss flüchteten die Täter über den Verkaufsraum auf der Rückseite des Gebäudes. Die Videoaufzeichnungen wurden gesichert und werden derzeit durch die Ermittler und Ermittlerinnen ausgewertet. Aufgrund der Menge des Diebesgutes, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass für den Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug genutzt wurde. Sollten Zeugen verdächtige Personen und/oder ein verdächtiges Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen sein, so werden diese gebeten sich bei dem Polizeiposten Sandhausen, unter der Rufnummer 06224/2481, zu melden.

