POL-MA: Sindelfingen: Senior wird Opfer eines Schockanrufs - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 11. Mai 2023

Sindelfingen/Sinsheim (ots)

Am Morgen des 9. Mai 2023 wurde ein 78 Jahre alter Mann aus Sindelfingen telefonisch von einem vermeintlichen Staatsanwalt kontaktiert. Dieser teilte ihm mit, dass seine Tochter einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Um sie vor einem bevorstehenden Gefängnisaufenthalt zu bewahren, solle der Senior eine Kaution bezahlen. Da er den Inhalt des Telefonats für glaubwürdig hielt, fuhr er gemäß den Anweisungen des angeblichen Staatsanwalts in den Raum Sinsheim und übergab dort eine Münzsammlung, deren Wert sich auf einen fünfstelligen Betrag beläuft, an eine bislang unbekannte Frau (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5506334).

Zwischenzeitlich liegen Bilder der noch unbekannten Geldabholerin vor, welche über das Fahndungsportal der Polizei abgerufen werden können: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sindelfingen-schockanruf/

Hinweise zur Identifizierung der Person nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

