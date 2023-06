Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Grundstücke heimgesucht und Gegenstände entwendet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit zwischen Montagabend, 21:30 Uhr und Dienstagmorgen, 06 Uhr Zutritt zu mehreren Grundstücken in der Hirschgasse.

In einem Fall gelangte die bisher unbekannte Täterschaft über eine offenstehende Balkontür auf der Rückseite des Hauses in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich, einen Schlüsselbund und mehrere Obststücke.

Unweit des ersten Objekts gelangte die Täterschaft auf bisher ungeklärte Weise ebenfalls auf den Balkon und entwendete hier zwei Paar Schuhe, eine Tragetasche sowie ein Badetuch. Eine durch die Geräusche wach gewordene 18-Jährige konnte die Täterschaft auf dem Balkon beobachten und teilte dies ihren Eltern mit. Der Täter flüchtete jedoch auch hier von der Örtlichkeit kann jedoch wie folgt beschrieben werden:

- vermutlich männlich, blonde/rosafarbene Haarfarbe (Kurzhaarfrisur), bekleidet mit einem bunten Hawaii-Hemd und kurzer schwarzer Hose

Außerdem suchte der bzw. die Unbekannte noch ein Gartengrundstück auf. Hier kletterte der oder die Täterin über ein verschlossenes Hoftor und entwendete aus einem unverschlossenem Gartenhäuschen ein Fahrrad sowie fünf Paar Schuhe und flüchtete in unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen konnte das entwendete Fahrrad unweit an einem Tor angelehnt festgestellt werden. Die Höhe des gesamten Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt und Teil der noch andauernden Ermittlungen sowie die Frage, ob es sich in allen Fällen um ein und denselben Täter handeln könnte oder noch weitere Personen beteiligt waren.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte unter Hinzuziehung der zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen und bereits erste Spuren gesichert. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0621-174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell