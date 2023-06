POL-MA: BAB 6 - Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnmobil verliert Solarpanel - zwei Fahrzeuge beschädigt

Sinsheim (ots) - Am Montag gegen 14:15 Uhr stellte eine aufmerksame Anruferin einen Mann in der Friedrichstraße fest, welcher sich in unsittlicher Weise entblößte. Sobald sich männliche Personen näherten, verdeckte der unbekannte Mann sein Genital. Im Anschluss verließ er die Friedrichstraße in unbekannte ...

mehr