Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe stehlen grauen Audi Q 7: Zeugen in Lohfelden gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht von Mittwoch auf den gestrigen Donnerstag in der Sophie-Henschel-Straße in Lohfelden einen grauen Audi Q 7 gestohlen. Der Diebstahl wurde am gestrigen Morgen um 8:00 Uhr entdeckt. Letztmalig gesehen worden war der vor einer Garage geparkte SUV noch am Vorabend gegen 19:30 Uhr. Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist momentan noch unklar. Die europaweite Fahndung nach dem erst drei Monate alten Q 7 im Wert von ca. 120.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell