Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer bei Unfall am Auedamm lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Am gestrigen Donnerstagabend kam es auf dem Kasseler Auedamm zu einem Unfall, bei dem ein 55-jähriger Fahrradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Alleinfall, an dem keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Der 55-Jährige war Zeugenaussagen zufolge gegen 18:35 Uhr auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg entlang des Auedamms von der Damaschkestraße kommend in Richtung Orangerie unterwegs. In Höhe der Hausnummer 15 wollte der Pedelec-Fahrer offenbar über einen abgesenkten Bordstein vom Gehweg auf die Straße wechseln, verlor dabei aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Hierbei zog sich der Mann aus dem Landkreis Kassel schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen umgehend in ein Kasseler Krankenhaus. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. Wegen des Unfalls und der Rettungsmaßnahmen musste der Auedamm vorübergehend gesperrt werden. Gegen 19:30 Uhr konnten die Polizisten die Straße wieder freigeben. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell