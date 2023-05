POL-KS: Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Segelflugzeug abgestürzt - Pilot tödlich verletzt

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in eine Videothek in der Erzbergerstraße in Kassel eingebrochen und haben Spenden aus einer Box erbeutet. Die Einbrecher hatten gegen 1:25 Uhr mit einem Gegenstand den Glaseinsatz der Tür eingeschlagen und waren anschließend durch das entstandene Loch in das Geschäft geklettert. ...

