Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Handtasche von Seniorin in Oberzwehren geraubt: Schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen bei Fahndung

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Nachdem einer Seniorin am gestrigen Montagnachmittag im Kasseler Stadtteil Oberzwehren die Handtasche geraubt worden war, gelang mehreren Streifen der Kasseler Polizei bei der Fahndung die schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Der 17-jährige Jugendliche und die 21 Jahre alte Frau versuchten bei Erblicken des ersten Streifenwagens noch in unterschiedliche Richtungen zu flüchten, konnten aber von den Polizisten nach wenigen Metern Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen aus Kassel müssen sich nun wegen Raubes verantworten.

Der Überfall hatte sich gegen 15:10 Uhr in der Heinrich-Plett-Straße, Ecke Alfred-Delp-Straße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die zunächst unbekannte Frau der Seniorin auf dem Bürgersteig begegnet und hatte völlig unvermittelt nach der im Rollatorkorb liegenden Handtasche gegriffen. Die betagte Frau reagierte schnell und hielt ihre Tasche noch mit beiden Händen fest, allerdings gelang es der körperlich überlegenen Täterin, die Handtasche an sich zu reißen und damit zu flüchten. Die Seniorin erlitt einen Schock, konnte aber gegenüber der alarmierten Polizei eine präzise Beschreibung der Räuberin und ihres offenbar "Schmiere stehenden" Komplizen abgeben, da sie das Pärchen zuvor beim Einkaufen gesehen hatte. Diese führte schließlich zum Fahndungserfolg: In der Mattenbergstraße klickten kurze Zeit später für den Mann und die Frau, auf die die Beschreibung haargenau zutraf, die Handschellen. Die Handtasche, derer sich die Täter bereits entledigt hatten, konnte bei einer Absuche der Polizisten leider nicht mehr aufgefunden werden. Die Beamten brachten die beiden Festgenommenen für die polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Die Ermittlungen gegen die 21-Jährige und ihren bereits polizeibekannten 17-jährigen Komplizen werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell