Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld von Senior in Wolfhagen: Kripo erbittet Hinweise auf roten Kombi

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Mit der miesen Masche der falschen Polizeibeamten haben bislang unbekannte Täter am gestrigen Montag einen Senior in Wolfhagen betrogen. Nach Anrufen der vermeintlichen Polizisten, die den hochbetagten Mann mit einer Lügengeschichte über eine Einbrecherbande verängstigten, legte er nach Anweisung einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag zur Abholung im Wohngebiet ab. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in dem Fall und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter und ihr genutztes Fahrzeug, einen roten Pkw Kombi, geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Geldabholung gegen 22:40 Uhr im Wohngebiet zwischen dem Liemecke-Stadion und dem Wald stattgefunden. Der betrogene Senior schöpfte kurze Zeit später Verdacht und informierte telefonisch die echte Polizei, woraufhin der Schwindel schließlich aufflog. Wie er den Polizeibeamten schilderte, war der Anruf am späteren Abend auf seinem Festnetztelefon eingegangen. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Polizist aus und erzählte ihm von einer Täterbande aus dem Ausland, die für verschiedene Einbrüche in der Nachbarschaft verantwortlich sei. Da nach den polizeilichen Ermittlungen der nächste Einbruch bei ihm stattfinden soll, sei sein Zuhause aufbewahrtes Bargeld nicht mehr sicher, weshalb die Polizei das Geld zum Schutz der Anwohner vorübergehend an sich nehme. In dem Glauben, seine Ersparnisse in sichere Verwahrung zu geben, legte der Senior den telefonischen Instruktionen folgend einen weißen Stoffbeutel mit dem Geld in dem Wohngebiet ab. Kurze Zeit später sah er den roten Kombi am Abholort vorfahren, aus dem eine Person ausstieg und anschließend wieder wegfuhr. Das Kennzeichen des Autos sowie den Abholer konnte das Opfer aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, denen am gestrigen Montagabend in Wolfhagen verdächtige Personen oder ein roter Pkw Kombi aufgefallen sind, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

