POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht des versuchten Wechselfallbetrugs in Fachgeschäften - Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte am Dienstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr eine bislang unbekannte weibliche Täterin in mindestens zwei Eberbacher Fachgeschäften in der Friedrichstraße diverse Kleinartikel mit geringem Sachwert mittels eines 200-Euro-Scheines zu kaufen. Nachdem das Verkaufspersonal das Wechselgeld auf den Tresen legte, erfolgte seitens der Unbekannten ein Rückzug von dem Kaufinteresse. Nur der Aufmerksamkeit und der Besonnenheit des Verkaufspersonals war es zu verdanken, dass das Wechselgeld rechtzeitig zurückgefordert werden konnte und kein Schaden entstanden ist. Die Täterin eignete sich ihren 200 Euro Schein wieder an und verließ die Geschäfte in unbekannte Richtung.

Zeugen, die ebenfalls von jenem Vorgehen betroffen oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel: 06721/9210-126, zu melden.

