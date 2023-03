Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elektroroller gestohlen, die Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Elektrorollers gestern Nachmittag in Bad Langensalza. Der 78-jährige Rentner war für ca. 10 Minuten in einem Lebensmittelmarkt in der Poststraße einkaufen. Als er danach seinen Roller wieder nutzen wollte, war dieser verschwunden. Der Mann hatte den Roller in der Nähe des Eingangs, in einer überdachten Nische, abgestellt. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem Dieb um einen ca. 1.75 m großen, schlanken Mann handeln. Er soll einen schwarzen Daunenmantel mit Kapuze getragen haben. Die Kapuze war hierbei über den Kopf gezogen. Er war auffällig tätowiert und hatte sogenannte Tunnel in beiden Ohren. Einem Zeugen war der Mann beim Betreten des Einkaufsmarktes am Elektroroller, der Marke Stigo, aufgefallen. Wer hat das Tatgeschehen zwischen 16.30 und 17 Uhr auf dem Parkplatz des Norma Marktes in der Poststraße beobachtet oder kann aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, zu melden.

