POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Täter entwenden kompletten Reifensatz eines Audi - Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurden in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 07 Uhr alle vier Reifen eines in der Viernheimer Straße geparkten Audi entwendet. Nachdem die Täterschaft mit einem unbekannten Gegenstand einen Teil eines Zaunelements entfernte und somit auf das Gelände gelangte, montierten die Unbekannten daraufhin alle Reifen des Pkw ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06201/1003-0 entgegen.

