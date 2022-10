POL-NOM: Hecke gerät in Brand

Uslar (ots) - Bodenfelde (ke) Amelith, Neustadt, zwischen dem 04.10.2022, 20 Uhr und dem 05.10.2022, 16:30 Uhr Bisher unbekannte Täter versuchten mittels Metallstange die Hintertür der Fahrzeughalle in einem Bodenfelder Ortsteiles aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000 oder an die Polizeistation Bodenfelde Tel.: 05572-948520. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

mehr