POL-KN: (Konstanz) Rund 8.000 Euro Schaden bei Unfallflucht auf dem Parkplatz des Media Marktes - Polizei sucht Zeugen (23.09.2023)

Singen (ots) - Ein Quadfahrer und seine Sozia sind bei einem Unfall auf der Carl-Benz-Straße am Sonntagabend verletzt worden. Ein 56-Jähriger fuhr mit einem Quad auf der Grubwaldstraße in Richtung Carl-Benz-Straße. Als der Mann in die Carl-Benz-Straße abbog um zu wenden kippte das Gefährt um und blieb auf der Seite liegen. Sowohl der 56-Jährige, als auch seine ...

