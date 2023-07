Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung 28.07 - 30.07.23

Wilhelmshaven (ots)

Räuberische Diebstähle

Samstagmittag kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Nordseepassage zu einem Ladendiebstahl. Der Dieb wurde durch Angestellte verfolgt. Auf dem Bahnhof kam es zu einem Gerangel um die Beute. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen. Der 45-jährige Beschuldigte muss sich jetzt wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten.

Samstagabend wurde ein weiterer räuberischer Diebstahl aufgenommen. Zwei Personen, 21 und 27 Jahre, hatte in einem Supermarkt in Voslapp Bekleidungsstücke entwendet. Sie konnten durch den Ladendetektiv festgehalten werden, rissen sich aber los und flüchteten mit der Beute. Beide konnten im Rahmen der Fahndung durch die Polizei festgestellt werden.

Einbrüche

In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür in ein Reihenhaus in Heppens ein und entwendeten dort Wertgegenstände. Die Ermittlungen dauern an.

Während des Freitagnachmittags kam es zu einem weiteren Einbruch in Bant. Eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhauses wurde gewaltsam aufgehebelt, so dass die Türzarge herausbrach. Bisher ist kein Diebesgut bekannt.

Aufgefundenes Diebesgut

In der Nacht zu Sonntag wurde auf der Schleuseninsel ein Motorrad aufgefunden. Das Motorrad war vor 10 Tagen in Accumersiel aus einem Schuppen entwendet worden. Der Eigentümer wurde informiert und konnte sein Fahrzeug wieder in Besitz nehmen. In der Nähe wurde weiteres vermeintliches Diebesgut gefunden. Die weiteren Tatzusammenhänge werden ermittelt.

Trunkenheit im Verkehr

Einer Streife aus Wilhelmshaven wurde durch Zeugen informiert, dass sich am Sander See ein Fahrzeug mit mehreren alkoholisierten Insassen befinden soll. Vor Ort wurde ermittelt, dass ein Pkw nacheinander von zwei dieser Personen gefahren wurde. Bei einem 39-jährigen wurde ein Promillewert von 1,98 festgestellt, bei einem 32-jährigen ergab sich neben der Alkoholbeeinflussung noch der Verdacht des Drogenkonsums. Beiden Verdächtigen wurden Blutproben entnommen und die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt wurde am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in Fedderwardergroden festgestellt. Hier war ein 50-jähriger Pkw-Fahrer mit 1,46 Promille unterwegs. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfälle mit Verletzten

Samstagmittag stieß in der Müllerstraße ein Pkw mit einem 32-jährigen Fußgänger zusammen. Der 78-jährige Pkw-Fahrer hatte den Fußgänger an der Kreuzung Zedeliusstraße beim Überqueren der Fahrbahn übersehen. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Ebenfalls Samstag, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem heftigen Zusammenstoß an der Einmündung Hooksieler Landstraße/Sengwarder Anteil ( Ortseinfaht Hooksiel ). Aus Hooksiel kommend beabsichtigte eine 52-jährige Autofahrerin, aus dem Sengwarder Anteil auf die Hooksieler Landstraße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Sengwarden kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenprall. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen und der Beifahrer des verursachenden Fahrzeug verletzt. Alle Personen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Feststellungen wurde glücklicherweise niemand schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand großer Sachschaden. Die Unfallstelle konnte schnell durch die alarmierte Feuerwehr Hooksiel gesichert werden. Die Hooksieler Landstraße bleib bis zur Bergung der Fahrzeuge für über 2 Stunden gesperrt.

Unfall mit Schlägerei

Samstagmittag kam es auf der Zuwegung zum Fliegerdeich zu einem leichten Unfall zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Offenbar konnte man sich nicht vor Ort einigen und es kam zu Beleidigungen und körperlichen Auseinandersetzungen unter den insgesamt vier Insassen der Pkw. Die jungen Männer zwischen 21 und 27 Jahre schlugen sich auf offener Straße. Die hinzugerufene Polizei konnte die Schlägerei beenden. Alle Beteiligte wurden leicht verletzt. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell