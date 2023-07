Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Jever - Zeugenaufruf -

Jever (ots)

Im Tatzeitraum vom 21.07.2023 bis zum 27.07.2023 gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft durch das gewaltsame Öffnen eines rückwärtig gelegenen Fensters in ein Einfamilienhaus in der Straße Beim Tivoli in Jever. Sämtliche Räume des Einfamilienhauses wurden nach Diebesgut durchsucht. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen getätigt haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

