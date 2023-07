POL-WHV: Containerbrand in Wilhelmshaven

Varel (ots) - In der Nacht zum 26.07.2023 kam es in der Wiefelsteder Straße in Varel zu einem Einbruch. Zwischen dem 25.07.2023, 21:00 Uhr und dem 26.07.2023, 04:45 Uhr, betrat der bislang unbekannte Täter das Grundstück des Eigentümers und unternahm mehrere Versuche, gewaltsam in das Haus einzudringen. Als diese misslangen verschaffte er sich schlussendlich durch eine unverschlossene Haustür Zugang zum Wohnbereich ...

