Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Autohaus in Ebkeriege

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.07.2023 wurde der Polizei Wilhelmshaven ein Einbruch in ein Autohaus in Ebkeriege in Wilhelmshaven gemeldet.

Gegen 7:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Autohauses fest, dass ein Fenster Einbruchspuren aufwies und ein Laptop aus der Werkstatthalle des Gebäudes entwendet wurde.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Laptop der Marke Panasonic mit einer hochwertigen Software im vierstelligen Bereich.

Wer kann Hinweise zum Tat oder zum Verbleib des Laptops geben? Diese bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell