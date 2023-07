POL-WHV: Einbruch in Restaurant im Innenhafen

Wilhelmshaven (ots) - Am 25.07.2023 wurde der Polizei Wilhelmshaven ein Einbruch in ein Autohaus in Ebkeriege in Wilhelmshaven gemeldet. Gegen 7:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Autohauses fest, dass ein Fenster Einbruchspuren aufwies und ein Laptop aus der Werkstatthalle des Gebäudes entwendet wurde. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Laptop der Marke Panasonic mit einer hochwertigen Software im vierstelligen ...

