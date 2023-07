Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrzeugführerin in Schortens

Schortens (ots)

Am 27.07.2023, gegen 19:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Schortens. Der 37-jährige Fahrzeugführer eines VW beabsichtigte nach links auf die Straße An der alten Bundesstraße einzubiegen, um seine Fahrt in Richtung Jever fortzusetzen. Hierbei übersah er die entgegenkommende 31-jährige Fahrzeugführerin eines Mini. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerin des Mini wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

