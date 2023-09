Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlspüren im Tal, L205, L194, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der L205 auf die L194 (24.09.2023)

Mahlspüren i.Tal, L205, L194 (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Einmündung der Landesstraße 205 auf die Landesstraße 194 zwischen Mahlspüren im Tal und Neumühle ein Unfall ereignet. Gegen 17 Uhr fuhr eine 56 Jahre alte Frau mit einem Lancia auf der L205 in Richtung L194/Pfullendorfer Straße/Neumühle. An der Einmündung bog die 56-Jährige ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Motorradfahrer, der trotz bremsen nicht mehr ausweichen konnte und in das Heck des Lancia prallte. Der Biker blieb glücklicherweise unverletzt. An seiner Ducati entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, am Auto in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell