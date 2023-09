Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen - Gasaustritt in Tankstelle

Am Donnerstag, gegen 14.50 Uhr, stellte ein 58-jähriger Mann beim Befüllen eines Erdgastanks einer Tankstelle in Ingelfingen Gasgeruch fest. Er ging deshalb davon aus, dass die Anlage in der Künzelsauer Straße undicht sei. Die daraufhin verständigte Feuerwehr belüftete die Tankstelle so, dass die Konzentration des Gases in der Umgebungsluft geringgehalten werden konnte und somit keine Gefahr davon ausging. Nachdem ein LKW hinzugerufen wurde, welcher das bislang in den Tank eingebrachte Gas absaugen konnte, stellte sich heraus, dass lediglich eine der Leitungen undicht war.

Neuenstein: Giftköder in Biberrevier ausgelegt - Wer kann Hinweise geben?

Ein bislang Unbekannter legte in der Zeit von Freitag, 22.09.2023, auf Samstag, 23.09.23, Giftköder in einem Biberrevier in Neuenstein aus. Aufmerksame Zeugen entdeckten ausgehöhlte und mit Rattengift versehene Äpfel im Gewässerrandstreifen des Hirschbachs und dem angrenzenden Maisfeld. Die Örtlichkeit befindet sich im Gewann Herrensee in der Nähe von Emmertshof am Damm. Das türkisblaue Rodentizid war an mehreren Stellen des Maisfeldes, insbesondere im Bereich der Biberrutsche, ausgelegt. Ob ein besonders geschützter Biber zu Schaden kam, ist noch nicht bekannt. In der Nähe des Giftes wurden die Überreste eines Waschbären aufgefunden. Es ist jedoch unklar, ob der Tod des Tieres durch das ausgelegte Gift, oder auf eine andere Weise hervorgerufen wurde. Wer kann Hinweise zum Auffinden des unbekannten Biberfeindes geben? Der Fachbereich Gewerbe / Umwelt der Polizei Heilbronn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09341 81 0 entgegen.

Künzelsau: Unfall im Kreisverkehr - Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Eine 26-jährige Pkw-Lenkerin befuhr am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, die Schillerstraße in Künzelsau. Als sie weiter in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, wurde sie in ihrem Mercedes-Benz vermutlich von der 59- jährigen Fahrerin eines Suzuki übersehen, welche von der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr einbog. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Pkw. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

