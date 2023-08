Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Eimke - Schwerer Verkehrsunfall im Überholvorgang ++ Uelzen - Wohnmobil von Parkplatz entwendet ++ Barum - Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 01.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 31.07. gegen 19:30 Uhr entwendeten Unbekannte einen angeschlossenen E-Scooter von einem Fahrradständer in der Grapengießerstraße. Der Sachschaden liegt bei gut 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise

Zwischen dem 27.07. und dem 31.07. brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Korb ein. Gewaltsam gelangten die Unbekannten in das Haus und durchsuchten die Räume. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Barum - Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 31.07. gegen kurz vor 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 12. Ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw Renault Clio befuhr die K12 aus St.Dionys kommend in Richtung Barum. Im Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte frontal gegen einen Baum. Der 44-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Lüneburg - E-Bikes von Fahrradträger entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 31.07. auf den 01.08. entwendeten Unbekannte von einem Fahrradträger eines geparkten Pkw zwei Pedelecs der Marke KTM (1x grün/schwarz, 1x weiß/rot - Modell: Cento PLUS CX5). Dieser befand sich in einer Tiefgarage in der Uelzener Straße. Der Sachschaden liegt bei über 7000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - Junge Fahrerin nach Wildunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Wild kam es am 31.07. gegen 21:30 Uhr auf der Bundesstraße 248. Eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo befuhr die B248 von Platenlaase in Richtung Grabow, als ein Rehwild die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Die junge Fahrerin wurde durch den auslösenden Airbag leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hitzacker - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Bus gesucht

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus kam es am 31.07. gegen 15:00 Uhr im Bahnhofsweg Ecke Bauernstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 47-jähriger Fahrer eines Omnibusses von der Bauernstraße in den Bahnhofweg ein. Im Abbiegevorgang touchierte er den Pkw VW einer 53-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Busfahrer entfernte sich in der Folge, lediglich unter Namensnennung, vom Unfallort. Bei der Buslinie handelte es sich um den Schienenersatzverkehr zwischen Dannenberg und Dahlenburg.

Hinweise, insbesondere zum Unfallhergang, nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Wohnmobil von Parkplatz entwendet - Hinweise

Zwischen dem 21.07. und dem 31.07. entwendeten Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise ein geparktes Wohnmobil (Fiat Ducato Camper) von einem Parkplatz in der Straße Hauenriede. Der Sachschaden liegt bei gut 55.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Eimke - Schwerer Verkehrsunfall im Überholvorgang

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 31.07. gegen 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 71. Ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw VW T6 befuhr die B71 von Lintzel in Richtung Eimke. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Astra befand sich hinter dem VW. Dahinter wiederum befand sich ein 51-jähriger Fahrer eines Lkw. Dieser beabsichtigte den Pkw Opel zu überholen und scherte aus. Im gleichen Moment beabsichtigte auch der 38-Jährige mit seinem Pkw Opel zu überholen und kollidierte mit dem Lkw. Der Pkw Opel kollidierte daraufhin auch mit dem Pkw VW und kam von der Fahrbahn ab. Der Lkw wiederum kollidierte in der Folge mit dem sich drehenden VW T6, sodass dieser mit dem Lkw gegen einen Baum prallte. Der 43-jährige Fahrer des VW wurde schwer verletzt. Seine drei männlichen Mitfahrer und der Fahrer des Pkw Opel wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 65.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die B71 teils voll gesperrt werden. Die Bergung der Fahrzeuge dauert bis in die Abendstunden an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell