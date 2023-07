Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Trunkenheit im Verkehr

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 00.15 Uhr, meldete ein Zeuge einen angetrunkenen Autofahrer auf dem Tankstellenbereich am Bühlfeld. Der torkelnde Mann war in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren. Bei einer Absuche konnten die Beamten den PKW geparkt feststellen. Auf dem Fahrersitz saß ein 53-jähriger Portugiese. Alkoholgeruch konnte festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert deutlich über 1,5 Promille. Der Bereitschaftstaatsanwalt ordnete eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins an. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte musste er eine Sicherheitsleistung von 1 000 Euro erbringen.

