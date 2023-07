Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Unfall im Kreisverkehr

Ulm (ots)

Ein 25-jähriger PKW-Lenker befuhr am Sonntag, gegen 02.30 Uhr in der Lange Straße den Kreisverkehr an der Alten Landstraße in Richtung Dornstadt. Wegen überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmasten. Der Mast wurde aus der Verankerung gerissen und landete auf der Fahrbahn. Zeugen konnten beobachten, wie sich der PKW in Richtung Mittelbühl entfernte. Die Beamten stellten den PKW im Rahmen der Fahndung verlassen fest. Ein Zeuge kam auf die Beamten zu und konnte den Fahrer benennen. Dieser konnte in einem nahegelegenen Haus im Badezimmer auf dem Boden liegend angetroffen werden. Alkoholgeruch war deutlich wahrnehmbar. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über 1,5 Promille. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.

