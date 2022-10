LPI-NDH: Unter Alkohol

Sondershausen (ots) - Eine Geschädigte parkte am Freitag gegen Mittag ihren Pkw auf dem Lidl-Parkplatz ab. Als sie vom Einkaufen wiederkam, sprach sie ein aufmerksamer Zeuge an und teilte mit, dass ein andere Pkw gegen den der Geschädigten fuhr und anschließend die Unfallstelle verließ. Der Zeuge notierte das Kennzeichen der Unbekannten und übergab dieses an die Geschädigte. Ein Dankeschön an den aufmerksamen Zeugen! Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

