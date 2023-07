Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 28.07-30.07.23 ++

Lüneburg (ots)

++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 28.07-30.07.23 ++

Stadt und Landkreis Lüneburg

Brietlingen - Einbruch in Einfamilienhaus Am Freitagabend zwischen 17:30 und 18:30 Uhr brechen Unbekannte im Stettiner Ring durch Einschlagen der Terrassentür und Aufhebeln der Wintergartentür in das Einfamilienhaus ein und entwenden eine Handtasche und Schmuck.

Ebenfalls in Brietlingen, brechen Unbekannte im Zeitraum zwischen 12:30 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus, Am Bültenmoor, ein. Sie schlagen die Terrassentür ein und entwenden Schmuck und Bargeld

Lüneburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 19-jährigen Fahrzeugführer im Stadtteil Kaltenmoor. Im Zuge der Kontrolle erhärten sich die Verdachtsmomente, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wird umgehend untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Gefährliche Körperverletzung in Lüneburg In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es vor der Musikkneipe "Dea's Heimathafen" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach aktuellen Ermittlungsstand schüttet ein 23-jähriger Mann einem 26-jährigen Opfer sein Getränk über den Kopf und schlägt dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Es kommt ein weiterer 23-jähriger Mann hinzu. Beide Männer schlagen den Kopf des männlichen Opfers gegen die Tür der Kneipe. Das Opfer wird hierdurch leicht verletzt. Einer der Beschuldigten wird in Gewahrsam genommen.

Widerstand gegen Polizeibeamte in Lüneburg Der Beschuldigte zum oben genannten Sachverhalt soll dem Polizeidienstgebäude zugeführt werden und zeigt sich hierbei verbal aggressiv und wehrt sich durch Stöße und Tritte gegen die Maßnahme. Dabei werden zwei Polizeibeamtinnen leicht verletzt.

Sachbeschädigung in einer Kneipe und Widerstand gegen Polizeibeamte in Lüneburg Ein 23-jähriger Mann wirft am Samstagnachmittag in der Kneipe "Jekyll and Hyde" ein Glas zu Boden und tritt danach in Anwesenheit der eingesetzten Beamten gegen ein Fahrrad. Der Beschuldigte wird zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und leistet hierbei erheblichen körperlichen Widerstand.

Lüneburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein 30-jähriger Fahrzeugführer in der Lindenstraße in seinem Transporter kontrolliert. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wird ein Promillewert von 1,67 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wird umgehend untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Reinstorf - Häusliche Gewalt zwischen Ehelauten auf einer Geburtstagsfeier Im Rahmen einer Geburtstagfeier schubst der 54-jährige Ehemann seine 31-jährige Ehefrau und schlägt auf sie ein. Zwei weitere Personen versuchen den Beschuldigten abzuhalten und werden leicht verletzt.

PK Uelzen

Samstag, 29.07.2023, gegen 05:00 Uhr, Körperverletzungsdelikt im Bereich des Lokals Komma, Schnellenmarkt in 29525 Uelzen: Nach verbalen Streitigkeiten wird ein 24-jähriger Mann durch mehrere Personen geschlagen und getreten, wodurch der Mann leicht verletzt wird. Zeugenaufruf an die Polizei Uelzen unter 0581-9300

Samstag, 29.07.2023, gegen 07:15 Uhr, Sachbeschädigung an KFZ, Brückenstraße in 29525 Uelzen: An einem dunkelfarbenen VW Golf wird die Heckscheibe eingeschlagen und der Lack zerkratzt. Zeugenaufruf an die Polizei Uelzen unter 0581-9300

Samstag, 29.07.2023, gegen 21:30 Uhr, Trunkenheitsfahrt, Stadtgebiet 29549 Bad Bevensen: Ein 65-jähriger Mann aus Bad Bevensen fährt mit seinem PKW im ÖVR, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Nach einem mit 1,55 Promille durchgeführten Atemalkoholtest wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der 65-jährige Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Sonntag, 30.07.2023, gegen 01:15 Uhr, Achterstraße 8 (in Höhe der dortigen Seniorenresidenz) in 29525 Uelzen, Verkehrsunfall mit Flucht: Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidiert beim Rückwärtsfahren mit einer Straßenlaterne und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Ein Zeuge konnte einen hellen PKW mit dem Kennzeichenfragment "UE-SW" als das unfallbeteiligte KFZ wahrnehmen. Wer Hinweise auf den Verkehrsunfall mit Flucht und hier im Besonderen auf den besagten PKW geben kann, möge bitte die Polizei in Uelzen unter 0581-930 kontaktieren.

PK Lüchow-Dannenberg

1. Betrunkener Randalierer greift Polizeibeamte an Ein betrunkener 33-jähriger Mann drang am 29.07.2023, abends, trotz bestehenden Hausverbots erneut in die Wohnung in Lüchow ein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten dann fest, dass der Mann dort bereits Gegenstände beschädigt hatte. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden die Beamten durch den Täter geschlagen, getreten und beleidigt. Anschließend wurde bei dem Mann eine Blutentnahme und die Ingewahrsamnahme durchgeführt. Neben mehreren Strafverfahren, auch wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, erwartet den Mann noch eine Kostenrechnung für den Personentransport und den Aufenthalt im Polizeigewahrsam.

2. Unfall am Küstener Kreisel

Am 29.07.2023, kurz nach 13 Uhr, ereignete sich auf der Ortsumgehung Lüchow ein Unfall mit einer verletzten Person, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Ein LKW mit Sattelauflieger fuhr in den Kreisverkehr ein, in dem sich bereits ein bevorrechtigter PKW befand, und stieß gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Neben dem PKW-Fahrer befanden sich noch drei Kinder im Auto. Eines der Kinder wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Bei der Unfallaufnahme und Verkehrsregelung ging ein heftiger Gewitterschauer nieder mit Sichtbeeinträchtigungen. Nach abgeschlossener Bergung des PKWs konnte der Verkehr nach etwa 2 Stunden wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst Tel.: 04131 / 8306 2215

Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24 E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell