Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Radio aus Pkw entwendet - Hinweise ++ Uelzen - Radfahrer stürzt nach Verkehrsunfall schwer ++ Ebstorf - Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet ++

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 31.07.2023

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Bäckerei - Hinweise

In der Nacht vom 29.07. auf den 30.07. versuchten Unbekannte in eine Bäckerei in der Soltauer Straße einzubrechen. Bei dem Versuch wurde die Eingangstür beschädigt, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Pkw beschädigt - Hinweise

Am 30.07. zwischen 04:00 und 12:45 Uhr beschädigten Unbekannte einen Pkw BMW X5 im Bereich der Bahnhofstraße. Die Heckklappe und auch ein Teil der Beifahrerseite wurden mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Barum - Diebstahl aus Verkaufsautomat - Hinweise

Zwischen dem 28.07. und dem 31.07. brachen Unbekannte einen Verkaufsautomaten mit Lebensmitteln in der Straße Am See auf. Aus diesem wurde Bargeld entwendet und zudem erheblicher Sachschaden angerichtet. Dieser liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Radio aus Pkw entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 30.07. auf den 31.07. öffneten Unbekannte gewaltsam die Fahrertür eines geparkten Pkw Fiat in der Straße Am Sande. Aus diesem wurde das eingebaute Radio entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - Mann entblößt sich vor Fußgängerin - Zeugen gesucht

Am 30.07. gegen kurz vor 18:00 Uhr befand sich eine 19-Jährige mit ihrem Hund in der Heinrich-Meyerholz-Straße. Eine bislang unbekannte männliche Person befand sich hinter Büschen im Bereich einer dortigen Schule und beobachtete die vorbeigehende junge Frau. Hierbei entblößte sich dieser und verfolgte das Opfer noch einige Meter entlang eines dortigen Zaunes.

Personenbeschreibung:

- Männlich - schlank (eher dünn) - Anfang 20 - vermutlich Deutscher - dunkle Jeans/dunkelblaue Jacke - dunkle Haare

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - Unfall im Überholvorgang - Radfahrer leicht verletzt

Am 30.07. kam es gegen kurz nach 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Medinger Straße. Ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Medinger Straße in Richtung Bahnhofstraße. Dieser beabsichtigte einen in gleicher Richtung fahrenden 51-jährigen Radfahrer zu überholen. Hierbei missachtete er jedoch den Gegenverkehr, sodass es mit dem Radfahrer zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 2500 Euro.

Uelzen - Radfahrer stürzt nach Verkehrsunfall schwer

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 30.07. gegen 15:30 Uhr auf der Kreisstraße 8 (Blumenstraße). Ein 85-jähriger Radfahrer befuhr nach derzeitigen Ermittlungen die Kreisstraße 27 aus Holxen kommend und beabsichtigte auf die K8 einzubiegen. Hierbei missachtete der Radfahrer einen 42-jährigen mit seinem Pkw Mercedes, sodass es zur Kollision kam. Der 85-Jährige stürzte in der Folge schwer, sodass er lebensgefährlich verletzt wurde. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Senior in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde ein Gutachter eingeschaltet. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Ebstorf - Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet - Hinweise

Am 28.07. kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 11. Eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw Seat Ateca befuhr die K11 aus Ebstorf kommend in Richtung Vinstedt. In einer Linkskurve kam der 37-Jährigen ein Pkw VW Tiguan (Farbe: Titanium beige, Baujahr: vermutlich 2013) entgegen. Dieser befand sich nach derzeitigen Erkenntnissen teilweise auf der Fahrbahn der 37-Jährigen, sodass die Außenspiegel miteinander kollidierten. Der unbekannte Fahrer des Pkw VW Tiguan flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-947920, entgegen.

