POL-OG: Bühl - Außer Kontrolle

Bühl (ots)

Für mehrere Anfahrten einer Polizeistreife sorgte am Dienstagnachmittag eine sichtlich angetrunkene Frau in Bühl. Die 50-Jährige geriet gegen 16.30 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer 40-Jährigen. Im Zuge dessen soll die Tatverdächtige in ihrem berauschten Zustand mit Flaschen um sich geworfen und sich den Anweisungen der Beamten widersetzt haben. Nach Androhung einer Ingewahrsamnahme beruhigte sich die Frau zunächst und die alarmierten Beamten entfernten sich von der Örtlichkeit. Gegen 17.50 Uhr ging eine erneute Meldung ein, dass die Frau nun eine andere Passantin körperlich angegangen habe. Beim erneuten Eintreffen einer Streifenbesatzung stellte sich heraus, dass die 50-Jährige eine Passantin zunächst mit einem Stuhl beworfen und anschließend zu Boden gestoßen habe, sodass diese leichte Verletzungen davon trug. Aufgrund dessen wurde die Frau in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier in Bühl verbracht. Auf dem Weg dorthin konnte sich die Dame Beleidigungen in Richtung eines Beamten nicht verkneifen, was ihr nun neben einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, auch eine Anzeige wegen Beleidigung beschert.

