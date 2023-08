Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Alkoholisiert am Steuer

Appenweier, A5 (ots)

Die Fahrt eines angetrunkenen 54-Jährigen nahm am Dienstagvormittag auf der A5 in Höhe Appenweier ein jähes Ende. Der Fahrer soll zuvor einem anderen Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrt in "Schlangenlinien" aufgefallen sein, welcher umgehend die Polizeibeamten alarmierte. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest des Mannes ergab ein Ergebnis von rund zweieinhalb Promille. Des Weiteren wurde festgestellt, dass dieser auch keine Fahrerlaubnis besaß. Eine Weiterfahrt wurde dem Angetrunkenen untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihm droht jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell