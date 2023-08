Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ausnahmezustand

Baden-Baden (ots)

Der mutmaßlich psychische Ausnahmezustand eines Mannes in Kombination mit einer erheblichen Alkoholbeeinflussung hat am Dienstagnachmittag in der Lange Straße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Laut Schilderung einer Zeugin konnte sie den Mann kurz nach 15:30 Uhr gerade noch davon abhalten, vor ein Auto zu laufen. Gegenüber den hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zeigte sich der Alkoholisierte sehr stimmungsschwankend und versuchte abermals auf die Straße zu treten. Letztlich blieb den Polizisten keine andere Wahl, den sich selbst gefährdenden Mann in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei leistete er Widerstand, bei dem sich die beiden einschreitenden Beamten leichte Verletzungen zuzogen. Nachdem der in Gewahrsam genommenen fixiert war, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik gebracht.



