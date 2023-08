Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Zeugen gesucht - Fahndung nach Tatverdächtigen erledigt -

Kuppenheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung am Montagnachmittag nach einem Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Raubdelikt am 20. Juni 2023 am Bahnhof in Kuppenheim hat zu zwei Hinweisen und zur Identifizierung des Gesuchten geführt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt stehen im Kontakt mit dessen Rechtsvertreter. Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit gegenstandslos und wird zurückgenommen.

Pressemitteilung vom 07.08.2023, 15:42 Uhr

Kuppenheim - Zeugen gesucht - Fahndung nach Tatverdächtigen -

Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt zum dem Vorfall am 20. Juni 2023 am Bahnhof in Kuppenheim sind vorangeschritten. Bei der Auswertung von Bildaufnahmen konnten die Ermittler einen Tatverdächtigen ausfindig machen, zu dessen Identität sie nun um Hinweise aus der Bevölkerung bitten. Bei dem jungen Mann soll es sich um einen der drei Personen handeln, die den 18-Jährigen beraubt und verletzt haben. Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

Hier geht es zum Link mit den Fahndungsbildern: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kuppenheim-lkr-rastatt-raub/

Pressemeldung vom 21.06.2023, 11:31 Uhr

Kuppenheim - Zeugen gesucht

Kuppenheim Am Dienstagabend soll es an einem Fahrgastunterstand am Bahnhof in Kuppenheim zu einem Raubdelikt gekommen sein. Gegen 21.40 Uhr stand ein 18-Jähriger an der Stadtbahnhaltestellte in Richtung Freudenstadt. Dort sollen sich drei weitere Personen im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren befunden haben. Ein etwa 195 Zentimeter großer, sportlicher Heranwachsender soll an den Jugendlichen herangetreten sein und ihn grundlos attackiert haben. Er soll dem Opfer aus seiner Bauchtasche ein Handy, Sonnenbrille, Tabak sowie dessen Sportschuhe entwendet haben. Ein Schlüsselbund, der auf den Boden fiel, soll der Unbekannte ebenfalls an sich genommen haben. Der leicht Verletzte konnte sich nach der Tat entfernen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Der Angreifer soll ein schwarzes Polo, eine kurze Hose sowie weiße Schuhe getragen haben. Trotz eingeleiteter Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau sowie der Bundespolizei konnte der Gesuchte nicht festgestellt werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

