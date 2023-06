Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Zoll und Zoo gemeinsam für den Artenschutz

Am kommenden Sonntag findet im Tiergarten Nürnberg wieder das traditionelle Sommerfest statt. Unter dem Motto "Vielfalt" hat der Tiergarten das Hauptzollamt Nürnberg und viele andere Partner eingeladen, die an der Raubtierwiese spannende Aktionen für die ganze Familie anbieten und so spielerisch Wissen rund um Natur, Artenschutz und Nachhaltigkeit vermitteln.

Der Artenschutz - ein wichtiges Thema auch für den Zoll - steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Der Zoll öffnet dafür seine Asservatenkammer und präsentiert verschiedenste Exponate zum Anschauen und Anfassen. Zu sehen ist zum Beispiel. auch ein Wolfsfell, das in einem Paket aus Kanada am Nürnberger Zollamt Hafen sichergestellt wurde.

Natürlich beraten die Zöllnerinnen und Zöllner die Besucher und Besucherinnen auch zu allen Fragen rund um den Zoll und zu den Ausbildungs- und Studienangeboten ihrer Behörde.

