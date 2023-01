Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - Am 30.01.2023 in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr kam es auf dem Lidl-Parkplatz in der Hannoversche Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Dabei stieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten roten Suzuki Swift und beschädigte diesen auf der Beifahrerseite. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder beteiligten Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell