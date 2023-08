POL-OG: Offenburg - Nach handfestem Streit betrunken gefahren

Kuppenheim (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung am Montagnachmittag nach einem Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Raubdelikt am 20. Juni 2023 am Bahnhof in Kuppenheim hat zu zwei Hinweisen und zur Identifizierung des Gesuchten geführt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt stehen im Kontakt mit dessen Rechtsvertreter. Die Öffentlichkeitsfahndung ist ...

